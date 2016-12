Repleto de feriados prolongados, 2017 “promete” para o turismo

Depois de um ano sem muitas possibilidades de pequenas viagens fora das férias para os brasileiros, com poucos feriados prolongados, 2017 chega com nove feriados nacionais que caem em dias próximos ao final de semana. A ordem, claro, vai ser “emendar”. Este cenário é animador para o turismo – que é um importante setor econômico gerador de renda e empregos no país –, pois muitas famílias já vêm pesquisando opções de destinos e movimentando as agências.

Segundo o gerente da CVC do Londrina Norte Shopping, Tiago Dias, a expectativa da rede é de aumento anual de cerca de 20% na venda de pacotes durante 2017. Para ele, a aposta para o novo ano são os destinos nacionais e os países da América da Sul. “O ano de 2016 já foi bom, mas 2017 será ainda melhor para o setor de viagens. Com feriados prolongados a procura é muito maior”, disse Tiago.

Especialmente para o carnaval, em 28 de fevereiro, na CVC os destinos mais procurados são cruzeiros e praias no nordeste. Na TZ Viagens do Catuaí Shopping Londrina, os principais pacotes também são os que têm as belas praias nacionais como destino – como Rio de Janeiro e Salvador, além de grande procura por Olinda, Natal e Maceió.

Thaise Murakami, gerente da TZ Viagens, afirma que a expectativa com relação ao número de feriados é bastante animadora, pois existem maiores opções de períodos para pequenas viagens. “É um ano muito promissor. Em 2016, tivemos um reflexo de um cenário político e econômico instável que mexeu com o poder de compra e a confiança das pessoas para consumir, em todas as áreas”, avalia.

Para a rede, a expectativa de aumento de vendas é de cerca de 8% a 12%, tanto pelo número de feriados como pela maior estabilidade econômica no país. Entre as apostas de destinos para 2017 estão: internacionalmente – República Tcheca, Portugal, Uruguai e Chile; nacionalmente – São Miguel do Gostoso no Rio Grande do Norte, Morro de São Paulo na Bahia, Jijoca de Jericoacoara no Ceará, Búzios no Rio de Janeiro e Bonito no Mato Grosso do Sul.

Em um mundo globalizado, onde os roteiros turísticos devem se adaptar às necessidades dos clientes, às suas situações pessoais, desejos e preferências, a segmentação auxilia o consumidor a se organizador e garante possibilidades de viagens para todos os públicos. As promoções também vêm com esse intuito. Na CVC, em 2016, alguns descontos chegaram a garantir pacotes nacionais 35% mais baratos, além de câmbio promocional, em que o dólar estava por R$2,99.

A TZ Viagens já alinhou com alguns parceiros, como Decolar, Azul, Tam e Beto Carrero promoções interessantes partindo de Londrina e ‘casando’ com os feriados prolongados com destinos de grande procura pelos londrinenses. Algumas das opções com vantagens para 2017 são pacotes para Bonito (foto) e Porto Seguro, além de Santiago e Orlando.

Para quem deseja se programar, a lista é grande e as agências trazem inúmeras opções para atender o planejamento de cada cliente. Confira os feriados prolongados de 2017:

Carnaval (Segunda e terça, 27 e 28/2)

Semana Santa (Sexta 14/4)

Tiradentes (Segunda, dia 21/4)

Dia do Trabalho (Segunda, dia 1º/5)

Corpus Christi (Quinta, 15/6)

7 de Setembro (Quinta)

Nossa Senhora da Aparecida (Quinta, dia 12 de outubro)

Finados (Quinta, dia 2 de novembro)

Natal (Segunda)