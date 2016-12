Muito branco, amarelo e brilho nas roupas para o Ano Novo

Superstição é a palavra da vez para quem vai às compras nestes dias que antecedem a virada do ano. Mesmo os céticos com simpatias e os tradicionais rituais do Réveillon, acabam levando em conta recomendações como não usar roupas escuras quando o relógio indicar os primeiros instantes de 2017, na transição de sábado (31) para domingo (1º).

No Londrina Norte Shopping, as lojas estão repletas de peças brancas, que simbolizam a paz, e amarelas, que teriam o poder de atrair dinheiro e riquezas. Embora sejam as cores predominantes nas vitrines, há também muito brilho, dos pés à cabeça. “Comprei uma sandália dourada para virar o ano e atrair ouro em 2017”, brincou Leidi Guimarães, acompanhada de dois filhos. “De preto ninguém aqui vai passar a virada”, afirmou.

Supersticiosos ou não, os consumidores estão econômicos. E optam por peças básicas e leves para enfrentar as altas temperaturas deste início de verão. Na loja Vinco, a pedida é a regata branca feminina, com detalhes em renda, por R$ 29,99. O macaquinho branco de R$ 69,99 também atrai a atenção das mulheres que procuram o traje do Réveillon.

Para os homens, a calça branca, com elastano, está em promoção. De R$ 99,99 por R$ 59,99. E vai bem com a camiseta pólo branca de R$ 49,99, para os que buscam um novo ano de tranquilidade, mais que tudo.

Na Cia. Brothers, as peças básicas, leves e descoladas também estão liderando as vendas. Entre as opções, estão a regata amarela feminina, com detalhes em renda, de R$ 29,99. Perfeita com o short jeans, totalmente tropical, de R$ 59,99. – que também vai bem com a blusinha branca com pala em renda (R$ 29,99). A vendedora confirma: “Este ano estamos tendo pouca procura por roupas sociais, como vestidos longos e looks mais elaborados. O que o cliente quer é peça leve e com jeito de praia”.

O Londrina Norte Shopping tem estacionamento gratuito todos os dias e ficará aberto até as 18h deste sábado. No domingo, o Shopping estará fechado, retomando o atendimento na segunda-feira, dia 2, às 10h.

Veja o simbolismo das cores:

Roupa Branca – Um ano novo repleto de Paz.

Roupa Amarela – Dinheiro e Riqueza sempre estarão presentes.

Roupa Rosa – Felicidade no Amor.

Roupa Vermelha – Um ano de muita Paixão.

Roupa Azul – Paz de Espírito.

Roupa Verde – Esperança e Equilíbrio.

Roupa Laranja – Sucesso Monetário.

Roupa Violeta – Inspiração e Estabilidade.