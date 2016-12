Shoppings têm horário especial na virada do ano

O Catuaí e o Londrina Norte Shopping terão horários especiais no próximo final de semana. No sábado, 31 de dezembro, as lojas atenderão das 10h às 18h. No domingo, dia 1º de janeiro, os Shoppings estarão fechados.

Apenas o Cine Araújo, no Catuaí, terá sessões no domingo – a partir das 16h. O Cinesystem, no Londrina Norte, não funcionará.

No Londrina Norte Shopping, o Super Muffato vai funcionar das 9h às 18h no sábado, dia 31. No Catuaí, o Carrefour abrirá às 8h e fechará às 18h. No domingo, os dois supermercados estarão fechados.

O atendimento em todos os setores dos shoppings volta ao normal na segunda-feira, dia 2 de janeiro.