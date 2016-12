Rede de materiais de construção e reformas anuncia descontos de até 70%

Para quem deseja iniciar o ano com a casa renovada, sem extrapolar no orçamento, a Telhanorte, rede multiespecialista em construção e reforma, realiza o “Saldão Telhanorte” entre os dias 26 de dezembro e 05 de janeiro de 2017. A campanha integra todos os setores da loja e apresenta produtos com até 70% de desconto.

A Telhanorte, que em Londrina está instalada no Catuaí Shopping, realizou negociações especiais com os fornecedores de pisos, revestimentos, metais, louças, iluminação, ferragens e tintas, para oferecer o melhor custo-benefício àqueles que desejam aproveitar o período de férias coletivas para promover a reforma do lar.

Outro destaque da ação está na facilidade de pagamento. Para os portadores do Cartão Telhanorte, é possível parcelar em até 10 vezes sem juros ou em 24 vezes iguais.

As ofertas do Saldão Telhanorte são válidas em todas as 41 lojas da rede, localizadas nos Estados de Minas Gerais, Paraná e São Paulo, além do canal de vendas virtuais www.telhanorte.com.br.

Sobre a Telhanorte

A Telhanorte, multiespecialista em construção e reforma, é uma das maiores redes varejistas de material de construção do país e pertence ao grupo francês Saint-Gobain desde 2000. A rede é composta por 41 lojas, sendo 34 no Estado de São Paulo 4 em Minas Gerais e 3 no Paraná, além do Canal Televendas e E-Commerce. Suas lojas são voltadas para os melhores padrões de qualidade e abastecidas com 45 mil itens para fornecer a melhor solução para o consumidor. A Telhanorte dispõe ainda de 8 Centros de Distribuição, sendo 3 de grande porte e 5 unidades de apoio e conta com cerca de 3.600 colaboradores especializados e treinados para atender o consumidor da melhor forma possível.