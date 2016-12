Estudante de Arapongas ganha carro sorteado pelo Catuaí Shopping

O Papai Noel do Catuaí Londrina foi generoso com o estudante de Engenharia Civil Vinicius Yokomizo, de 26 anos, morador de Arapongas. Ele foi o ganhador do carro Nissan Kicks preto, 1.6 SL, ano 2017, que fez muita gente sonhar neste mês de dezembro com o megapresente da campanha de Natal do Shopping.

O cobiçado Kicks é um utilitário esportivo global que brilha no segmento de SUVs compactos. Um verdadeiro sonho de Natal para mais de 55 mil clientes que participaram da promoção. O sorteio foi realizado às 14h deste segunda-feira, 26, na praça de eventos do Catuaí, onde o imponente carro esteve exposto nas últimas semanas. Para participar, bastava trocar notas fiscais no valor acumulado de R$ 300 por cupons. Quem fez a troca por meio do aplicativo do Catuaí, teve direito a cupons em dobro.

O contemplado, Vinicius Yokomizo, ficou surpreso ao receber a notícia de que havia sido sorteado. “Pensei que era trote, brincadeira de amigos. Veio em ótima hora”, disse, contando que fez compras na Polishop, World Tennis e C&A no dia 20, e decidiu acreditar na sorte e depositar os cupons na urna. “Que presente. Inacreditável. Estamos em festa aqui em casa, minha mãe, esposa, filha. Todo mundo muito feliz”, afirmou.