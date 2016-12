Hospital do Câncer recebe recursos do Instituto Net Claro Embratel

NET, Claro e Embratel, empresas do Grupo América Móvil, se unem para realizar a Campanha “Voluntariado Final de Ano 2016”. A iniciativa, que atende crianças, jovens e idosos, acontecerá com a participação dos colaboradores das três empresas. A campanha que tem como mote “Juntos temos um poder gigante”, teve início no dia 11 de novembro e incentiva os colaboradores a adotar cartas com pedidos de Natal. A instituição participante é o Hospital do Câncer de Londrina, que recebeu a ação hoje.

“Os colaboradores das empresas estão juntos novamente para fazer o bem. Acreditamos no potencial dos nossos colaboradores e na vontade que eles têm de fazer a diferença. A prática da responsabilidade social está diretamente incorporada aos valores das empresas. Mais do que incentivar as doações com a campanha de voluntariado, queremos ajudar a construir um amanhã gigante, e juntos sabemos que é possível transformar”, enfatizou Daniely Gomiero, Vice-presidente de projetos do Instituto NET Claro Embratel e responsável pela área de responsabilidade corporativa das três marcas.