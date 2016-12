Comércio retoma horário de atendimento tradicional

O comércio de Londrina retoma seu horário de atendimento normal a partir desta segunda-feira, 26 de dezembro. As lojas de rua funcionam das 8 às 18 horas. No próximo sábado, 31, véspera de Ano Novo, o expediente será das 9 às 18 horas. Em 2 de janeiro de 2017, segunda-feira, o comércio de rua permanece fechado para compensar o dia trabalhado no aniversário de Londrina, em 10 de dezembro. O atendimento será retomado na terça-feira, 3 de janeiro, a partir das 8 horas.

Os shoppings também voltam a atender em horário normal, das 10 às 22 horas, a partir desta segunda. No dia 31 de dezembro os estabelecimentos funcionam das 10 às 18 horas e ficam fechados no dia 1º de janeiro de 2017.

No Catuaí Shopping, o cinema vai funcionar no domingo, dia 1º, a partir das 16h. No Londrina Norte Shopping, o Cinesystem estará fechado.