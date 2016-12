Acil anuncia ganhadores do segundo sorteio de Natal

A Associação Comercial e Industrial de Londrina anunciou os ganhadores do segundo sorteio do Londrinatal 2016. São R$ 33 mil em vales-compras. Leiziane Negrão, que comprou na loja de móveis Autentika, ficou com o prêmio principal e faturou R$ 10 mil. Bárbara Fraga dos Santos e Monique de Mello ficaram com o cartão pré-pago com R$ 5 mil em crédito.

Outros nove consumidores sorteados vão ficar com o prêmio de R$ 1 mil. Os vendedores identificados nas rasgadinhas premiadas também receberão prêmios. Serão vales-compras nos valores de R$ 800, R$ 400 e R$ 300.

O segundo sorteio do Londrinatal ocorreu na noite de quarta-feira, 21, pela Loteria Federal. Ainda dá tempo de participar. O último sorteio da campanha será no dia 28 de dezembro, e também sorteará um vale-compra de R$ 10 mil, dois vales-compras no valor de R$ 50 mil e outros nove vales-compras de R$ 1 mil.

Para participar, é preciso comprar nas lojas identificadas com o material da campanha, espalhadas por diversos pontos da cidade, e cadastrar o número da rasgadinha até as 23h59 da próxima terça-feira (27) no hotsite: www.londrinatal.com.br.

Ganhador Lojista Vendedor

Leiziane Negrão Autentika Cleide Zabini

Barbara Fruzeri Braga dos Santos Brascolor FotoVídeo Paulo

Monique Anatalia de Mello Bijorhca Alenice

José Guilherme Neves Flenik Casa do Óleo Gileno

Wellington Zidoi Gara Mega Calçados Susana

Fabiana Reichert da Silva A. Trindade Acciolly Eder

Renata Nunes Silva Imobiliária Natal Ana

Naiara Moreira Thilean Etiquetas Sem identificação

Danielle Ramos de Oliveira Duque Eletrônica Silvana

Dulcelena Correa Neves Fibraeng Sandra

Alessandra Bononi Sales Bijorhca Alenice

Heidy Capelari Umemoto Bia Calçados Débora

Sorteio de carro

Os clientes do Catuaí Shopping Londrina também podem ganhar um megapresente neste Natal. O Shopping vai sortear na segunda-feira (26), às 14h, um carro Nissan Kicks, 1.6 SL, ano 2017, preto. Para participar basta trocar notas fiscais no valor acumulado de R$ 300 por cupons da campanha. A troca de cupons vai até este sábado, 24 de dezembro, às 16h30. Quem utilizar o aplicativo do Shopping para participar do sorteio ganha cupons em dobro – e aumenta as chances de iniciar 2017 de carro novo.