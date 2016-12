Natal Toy Story: encontros com Woody, Buzz e Jessie vão até esta 6ª

Um programa especial para as crianças no Londrina Norte Shopping segue até esta sexta-feira, dia 23, com a turma de Toy Story visitando a decoração de Natal do shopping para interagir com o público. Os encontros com os personagens Woody, Buzz e Jessie têm contagiado os pequenos, trazendo à tona toda a alegria natalina.

Os encontros são gratuitos e acontecem das 17h às 20h30, com intervalos de 30 minutos. Para registrar momentos de tanta alegria e descontração, as famílias podem tirar fotos com seus próprios celulares ou câmeras fotográficas. Além de ver de perto os personagens, os visitantes podem conhecer cada detalhe da decoração de Natal Toy Story, preparada com todo o cuidado pelo Londrina Norte Shopping e pela Disney-Pixar para as festas de final de ano de 2016.

Serviço: Há senhas limitadas, por sessão, para os encontros com os personagens Toy Story. As senhas são entregues a partir das 16h, a cada dia. São pulseirinhas com nome do personagem e horário da sessão. Para os encontros com Woody e Jessie, devem ser retiradas em frente à loja Carmen Steffens. As sessões são às 17h, 18h, 19h, 20h. Para fotos com Buzz Lightyear, devem ser retiradas em frente à loja Virhus e as sessões são às 17h30, 18h30, 19h30 e 20h30.

O Londrina Norte Shopping tem horários especiais de atendimento aos clientes neste final de ano. Até sexta-feira (23), as lojas ficarão abertas até 23h. No sábado, véspera de Natal, e também no dia 31, véspera de Ano Novo, estará aberto entre 10h e 18h. Nos dias 25 e 1º de janeiro, tanto lojas como lazer e praça de alimentação estarão fechados.

O estacionamento do Londrina Norte Shopping é grátis todos os dias.