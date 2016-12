Compras de Natal dão direito a sorteio de Nissan Kicks no Catuaí

A poucos dias do Natal, além de preparar a ceia e deixar a casa no clima da principal festa do ano, garantir o presente para parentes e amigos é uma das principais tarefas de todos. Na reta final para a noite especial, o Catuaí Londrina tem – além de grande variedade de opções de presentes – o atrativo do sorteio de um megapresente. Um carro Nissan Kicks, 1.6 SL, ano 2017, preto. Para participar basta trocar notas fiscais no valor acumulado de R$ 300 por cupons da campanha que vai até o dia 24 de dezembro, às 16h30. Quem utilizar o aplicativo do Shopping para participar do sorteio ganha cupons em dobro – e aumenta as chances de iniciar 2017 de carro novo.

Com o objetivo de unir o útil ao agradável, Kátia Hedid foi em busca dos presentes de Natal para suas sobrinhas neste início de semana e aproveitou para completar o valor das notas e trocar por mais cupons. “Faltavam R$ 40 para conseguir mais um cupom, já aproveitei para comprar mais uma lembrancinha. Agora é torcer para ganhar”.

O sorteio será realizado na próxima segunda-feira, dia 26, às 14h, na praça de eventos do Shopping. A arquiteta Mônica Peretti encontrou os presentes que ainda estavam faltando para alguns familiares e, pelo aplicativo do Catuaí, fez as trocas para concorrer ao carro. “O bom é que aqui a gente encontra todo tipo de loja, então vim buscar tanto um brinquedo para o meu filho quanto bijuterias para a minha irmã”, afirmou a arquiteta que aprovou o sistema do app. “É mais rápido e ainda aumenta minha chance de levar o Nissan”, disse.

A troca por meio do aplicativo do Catuaí é simples: basta cadastrar e tirar foto das notas e retirar o cupom no balcão de trocas, na fila exclusiva para os usuários do app.

O Catuaí atende em horário especial nesta semana. Até sexta-feira, o funcionamento é estendido até 23h. No sábado, todo o Shopping estará aberto das 10h às 18h. No domingo, dia 25, estará fechado, com apenas o Cine Araújo aberto a partir das 16 horas.