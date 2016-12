Londrinatal sorteia vale-compras nesta quarta-feira

O segundo sorteio do Londrinatal será nesta quarta-feira, 21, às 19 horas, pela Loteria Federal. Os consumidores tiveram até as 23h59 de terça-feira para cadastrar o código da sua rasgadinha no site www.londrinatal.com.br e concorrer a um vale-compra no valor de R$ 10 mil, dois vales-compras de R$ 5 mil e nove vales-compras no valor de R$ 1 mil.

Os vendedores das lojas participantes que estiverem devidamente identificados no verso da rasgadinha premiada também receberão prêmios: um vale-compra no valor de R$ 800, dois vales-compras de R$ 400 e nove vales-compras no valor de R$ 300.

Para participar dos sorteios é preciso comprar nas lojas identificadas com o material da campanha, espalhadas por diversos pontos da cidade, e cadastrar o cupom. As rasgadinhas poderão ser acumuladas de um sorteio para o outro.

Os contemplados serão informados sobre o resultado por um colaborador da ACIL, através de telefone ou e-mail, e será identificado pelos dados preenchidos no cadastro.

Horários especiais

Esta é a última semana que o comércio de Londrina atende em horário especial. As lojas de rua funcionam até sexta-feira, 23, das 9 às 22 horas. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, os estabelecimentos atenderão das 9 às 17 horas. A partir de 26 de dezembro o comércio de rua retoma seu atendimento normal, das 8 às 18 horas.

Na véspera de Ano Novo, dia 31, o funcionamento será das 9 às 18 horas. Na segunda-feira, 2 de janeiro de 2017, os estabelecimentos permanecem fechados para compensar o dia trabalhado em 10 de dezembro de 2016, aniversário da cidade.

Os principais shoppings de Londrina também atendem em horário ampliado até o dia 23 de dezembro, próxima sexta-feira. O horário de funcionamento será até as 23 horas para o Royal Plaza, Boulevard, Catuaí e Londrina Norte. O Aurora Shopping funciona em horário normal. Já nos dias 24 e 31 todos eles estarão abertos ao público das 10 às 18 horas. No Natal e Ano Novo, dias 25 e 31, os shoppings ficam fechados. Apenas o Cine Araújo, no Catuaí Londrina, funcionará a partir das 16h. A partir de 26 de dezembro os shoppings voltam a atender das 10 às 22 horas.