Jornalista ganha moto em sorteio e doa ao Circo Funcart

Durante o mês de novembro e dezembro, a Fundação Cultura Artística de Londrina realizou uma Ação Entre Amigos em prol do Circo Funcart, importante espaço teatral da cidade que necessita de reformas urgentes e adequações exigidas pelo Corpo de Bombeiros. Com o iminente risco de fechamento do charmoso teatro de lona, uma multidão de Londrina e região reuniu esforços para obter o valor necessário para o início das obras.

A Funcart divulgou esta semana o balanço da campanha. Ao todo, foram mais de 6 mil números vendidos, obtendo-se um total de 61 mil reais, o que corresponde a mais da metade da quantia necessário à reforma geral, orçado em 100 mil reais. Com a divulgação do resultado, outra surpresa que demonstra o respeito dos londrinenses pelo trabalho da Fundação: num gesto generoso, a ganhadora, uma jornalista que não quer ser identificada, doou o prêmio do sorteio (uma moto Honda CG 125i FAN) para complementar o fundo beneficente.

A notícia chegou nesta segunda-feira (19), na ocasião em que a presidente da Funcart, Neli Beloti, fez contato com a ganhadora. Ela conta que adquiriu o número da Ação Entre Amigos quando, ao esperar por atendimento em uma agência bancária, viu o anúncio da campanha em uma rede social. Como a conta para depósito era no mesmo banco em que estava, achou uma grande coincidência e resolveu utilizar o dinheiro que tinha para a “causa nobre”. “Agora não acho mais que foi coincidência. Alguma força superior fez com que eu comprasse o número ganhador porque sabia que eu não teria coragem de ficar com o prêmio. E não tenho mesmo. Essa moto pode me dar algum conforto material? Pode. Mas a arte de vocês aproxima as pessoas de sua própria humanidade. E isso, pra mim, é a coisa mais importante do mundo”, conta a ganhadora anônima. A milhar de sorte foi a 4213, divulgada pela loteria federal no sábado (17).

Trata-se de um bonito desfecho para a corrente de generosidade que envolveu a campanha desde o início. A própria moto foi doação do pai de uma aluna de dança da Funcart. Ao constatar a situação calamitosa do espaço teatral quando assistia a uma apresentação da filha, o empresário reuniu por conta própria fornecedores e amigos, e conseguiu obter o valor para o prêmio. “Ele chegou para a Fundação com a moto comprada e já com a ideia de fazermos a Ação Entre Amigos”, lembra Neli Beloti.

A partir de então, começou a rede de contatos entre funcionários, alunos, pais e entusiastas. “Ficamos felizes e emocionados com o reconhecimento para com o trabalho da Funcart. As pessoas não só compraram os números, mas se ofereceram para ajudar a vender. E quando agradecíamos pela ajuda, recebíamos de volta outro agradecimento: pelo nosso esforço de continuidade do trabalho artístico, mesmo em tempos tão difíceis”, destaca a presidente.

Com 23 anos de existência, a Funcart administra as Escolas Municipais de Dança e Teatro de Londrina em parceria com a Prefeitura. Hoje, possui 750 alunos, dos quais mais da metade são bolsistas integrais ou parciais. O Circo Funcart, no entanto, não conta com nenhum tipo de financiamento público. Além das apresentações das Escolas de Teatro e Dança e do Ballet de Londrina, o palco – um dos maiores da cidade – acolhe montagens de grupos independentes e de outras instituições com valores muito reduzidos, garantindo o acesso ao equipamento de cultura à classe artística local.

As reformas, previstas para o início de 2017, têm como objetivo reestruturar a arquibancada e o palco, arrumar as poltronas (herdadas ainda do antigo Teatro Ouro Verde), substituir a lona (toda perfurada pela ação do tempo), pintar o espaço com tinta antichamas e providenciar reparos na parte elétrica. Após o pontapé inicial, a Fundação pretende realizar novas campanhas para atingir a meta final e concluir as obras.